Представитель ВОЗ призвал воздерживаться от политизации вопроса о вакцинах от коронавируса

"Политиканство в контексте вакцин от коронавируса неприемлемо. Когда одни политики выступают с комментариями о "Спутнике V" в одну сторону, другие - про AstraZeneca в другую, выходит дешевый демагогический балаган", - заявил он в субботу литовскому изданию Respublika.

Британско-шведская компания AstraZeneca производит препарат от коронавируса Vaxzevria, при использовании которого отмечены отдельные факты критически опасных побочных эффектов.

По словам Андрюкайтиса, оценку медицинским препаратам должны давать специалисты. Он напомнил, что "Спутник V" проходит процедуру проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам. "Если эту вакцину признают соответствующей требованиям ЕС, которые жестче, чем в Китае, России, США, она будет такой же [узаконенной к использованию в Европе], как и другие препараты от коронавируса", - подчеркнул представитель ВОЗ.

В пятницу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс не намерен закупать "Спутник V", хотя признала, что часть населения хотела бы привиться именно российским препаратом. У себя в Twitter еще в феврале она написала, что Россия предлагает "Спутник V" миру как якобы "еще одно гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать".