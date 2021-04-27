Тематический поезд "Безопасность детства" появится в московском метро

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам во вторник, что принято решение о запуске в московском метро поезда, посвященного вопросам безопасности детей.

"Мы сегодня с правительством Москвы приняли решение о том, что будет запущен поезд "Безопасность детства", - сказала она.

Омбудсмен отметила, что в поезде будет представлена в доступной форме информация о правилах безопасности для несовершеннолетних и родителей. "Как вести себя ребенку, мы будем рассказывать на тех иллюстрациях, которые будут размещены на вагонах поезда", - сказала она.

В пресс-службе Кузнецовой уточнили ТАСС, что поезд планируется запустить к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Также омбудсмен обратила внимание на активно разворачивающуюся социальную рекламу вакцинации от коронавируса. "Очень важно, чтобы этот пример был положен и в основу других социально значимых явлений, которые сегодня мы видим, - это вопрос безопасности детей", - добавила она.