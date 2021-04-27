Поезда в Крым летом будут ходить по 14 маршрутам через 300 станций

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Поезда по маршрутам Москва - Феодосия и Мурманск - Симферополь начнут ходить в мае. В целом течение летнего сезона железнодорожное сообщение в Крым будет проходить по 14 маршрутам через 300 населенных пунктов, сообщили журналистам в компании - операторе перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

"В преддверии старта периода отпусков компания "Гранд Сервис Экспресс" развернула маршрутную сеть, охватывающую более 300 крупных населенных пунктов и включающую в себя 14 направлений. 1 мая в курортный город Феодосию прибудет первый поезд №163/164 из Москвы. Протяженность маршрута составит 1 831 км с проследованием Крымского моста в дневное время. Периодичность курсирования составит раз в три дня, а время в пути 28 часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще один новый маршрут свяжет Симферополь и Мурманск, поезда будут курсировать с 24 мая раз в девять дней и следовать через Ростов, Поворино Ртищево, Пензу, Арзамас, Дзержинск, Ковров, Иваново, Ярославль, Данилов, Вологду и Обозерск. Протяженность маршрута составит 4 540 км. В Симферополь будут прибывать поезда из Москвы, Смоленска, Астрахани, Омска, Перми, Кисловодска, Тамбова. В Севастополь и Евпаторию - из Москвы и Санкт-Петербурга, в Евпаторию также из Пскова.

"В период летних массовых перевозок в пути следования поездов "Таврия" будут работать более 1 600 сотрудников поездных бригад, в числе которых 620 студентов и бойцов Российских студенческих отрядов. В перевозках будет задействовано более 300 вагонов", - отметили в компании.

В этом сезоне пассажирам также будет доступна услуга доставки личного авто и мототранспорта по маршруту Москва - Симферополь. "Преимущество перевозки автомобиля в автомобилевозе в том, что пассажиры не тратят силы на поездку на длительное расстояние. Владельцы смогут спокойно отдыхать в поезде, пока автомобиль едет в соседнем вагоне. При этом для проезда в поезде №91/92 пассажирам предлагаются на выбор плацкартные, купейные или СВ-вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия", - пояснили в пресс-службе.

Добавляется, что также с мая будут доступны стыковочные рейсы автобусов до курортов Крыма: можно будет заранее заказать автобусную перевозку от железнодорожной станции до Ялты, Алушты, Судака и Коктебеля. Кроме того, график движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании по Крыму сделает удобной пересадку на электричку из Симферополя до Евпатории.

Поезда в Крым

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Длина железнодорожного моста составляет 18,1 км, автомобильного - 17 км. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.