В Ульяновской области масочный режим продлили до 31 мая

УЛЬЯНОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Ульяновские власти продлили действие масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли и местах массового пребывания граждан до 31 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Ранее ограничения действовали до 30 апреля.

"Режим ограничительных мер в Ульяновской области продлен до 31 мая <…> По рекомендациям Роспотребнадзора в регионе остается в силе требование соблюдения масочного режима, а также социального дистанцирования. Лица без средств индивидуальной защиты не будут допущены на объекты торговли и в общественный транспорт", - говорится в сообщении.

В Ульяновской области также сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий. Организация событий вне строений или сооружений должна быть согласована с региональным оперативным штабом. Число участников массовых мероприятий в зданиях должно составлять не более 50 человек.

Максимальное количество зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных событий может быть до 70%. При этом обязательным условием является соблюдение норм и требований, установленных Роспотребнадзором.

По данным регионального оперативного штаба, в Ульяновской области выявлено 53 156 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 50 373 человека, умерли 1 152 пациента с подтвержденной инфекцией.