МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником, отметив, что именно на службе скорой помощи лежит серьезная задача помощи пациентам, в том числе в период пандемии. В 2020 году работники скорой выезжали на вызовы более 45 млн раз, отметил глава Минздрава.

"Ваш труд - это огромная ответственность и самоотверженность. И в условиях глобальной борьбы с инфекционной угрозой, и в обычное время вы оказываетесь рядом с пациентом именно тогда, когда он очень нуждается в вашей помощи. Именно от вашей оперативности и профессионализма зависят подчас жизнь и здоровье человека, который попал в беду, - цитирует его пресс-служба Минздрава. - Сегодня ваша служба состоит из более чем 2 тыс. отделений и подстанций скорой медицинской помощи. Это десятки тысяч медицинских работников и миллионы спасенных жизней наших сограждан. В прошлом году сотрудники "скорой" выезжали на вызовы более чем 45 млн раз".

Развитию службы скорой помощи в последние годы уделяется особое внимание, идет постоянное обновление материально-технической базы. В городах и в отдаленных территориях развивается санитарная авиация, отметил Мурашко. Только за 2020 год было совершено более 10,5 тыс. вылетов, что позволило спасти жизни более 14 тысяч пациентов. "Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Наши врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители экипажей проявляют настоящее мужество и лучшие человеческие качества в борьбе за жизнь и здоровье граждан. Этот праздник был учрежден в сложный период, когда пандемия только начиналась. Именно на службу "скорой помощи" легла серьезная задача транспортировки и оказания медицинской помощи тяжелым пациентам с COVID-19", - сказал глава Минздрава.

"Выражаю искреннюю признательность за ваш благородный труд, за ту важную, без преувеличения, для каждого жителя нашей страны работу, которую вы делаете каждый день. Особые слова благодарности ветеранам скорой помощи, ценный опыт которых сегодня также высоко востребован. Дорогие друзья, в этот день я хотел бы пожелать вам, в первую очередь, крепкого здоровья. Мы сможем справиться с пандемией, мы верим в каждого из вас", - заключил он.

Постановление об утверждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в 2020 году. Как отмечалось на сайте правительства, именно 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.