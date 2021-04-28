В России потушили лесные пожары на площади 13,4 тыс. га

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты потушили в регионах РФ за сутки 89 лесных пожаров на площади 13 426 га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 89 лесных пожаров на площади 13 426 га. На 00:00 мск 28 апреля на территории Российской Федерации действовало 26 лесных пожаров на площади 4 256 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров, 3 421 га, зафиксирована в Тюменской области. В Хабаровском крае действует восемь пожаров на площади 684 га, в Еврейской автономной области - шесть пожаров на площади 80 га, еще три пожара на площади 56 га действуют в Свердловской области. Кроме того, по одному пожару действует в Омской области и Республике Башкортостан. На тушении задействовано 1 249 человек, 341 единица техники, пять воздушных судов, еще 21 воздушное судно следит за ситуацией.

Пожароопасный сезон открыт в 74 субъектах, особый противопожарный режим действует в 37 субьектах РФ.