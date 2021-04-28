МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Международная историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет 29 апреля в 80 странах мира при поддержке Россотрудничества. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе агентства.

"В 31 стране "Диктант Победы" будет проводиться в очной форме. Все площадки будут действовать по строгим санитарным правилам, которые диктует все еще нестабильная эпидемиологическая обстановка, с обеспечением максимальной безопасности для всех участников и организаторов", - отметили в Россотрудничестве.

Кроме того, заметили в агентстве, об участии в этой акции в 2021 году заявили "страны, ранее не принимавшие участие (Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург, Эфиопия)". "Уже стало традицией проводить "Диктант Победы" в Абхазии, Армении, Белоруссии, Германии, Египте, Киргизии, Китае, Молдове, Сербии, Таджикистане, Турции, Узбекистане", - добавили в пресс-службе.

Местами проведения акции станут Русские дома за рубежом, школы, библиотеки, университеты, клубы по интересам - во многих странах по инициативе соотечественников будет организовано по несколько площадок. Большую помощь по организации акции за рубежом оказывают и "Волонтеры Победы".

С учетом масштабной географической специфики, указали в Россотрудничестве, была "разработана международная версия тестовых заданий, разделенных на нескольких условно-тематических групп - "Америка", "Европа", "Азия", "СНГ", а также облегченная версия для иностранцев, изучающих русский язык, и билингвов". "Традиционно диктант проводится на русском языке, но в этом году разработаны версии на английском и китайском языках, - отметили в агентстве. - Задания содержат вопросы о вкладе в общую Победу стран антигитлеровской коалиции, помощи союзников, организации работы в тылу, партизанском движении".

В странах, где запрещены массовые мероприятия, в условиях карантина активно анонсируется возможность пройти тест, в том числе на английском языке, на сайте акции диктантпобеды.рф, который будет доступен пользователям с 29 апреля с 14:00 мск. В прошлом году тест написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно - более 450 тыс.