РПЦ призвала епархии соблюдать меры против пандемии на Пасху

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) призвала глав своих епархий к соблюдению мер предосторожности против распространения коронавируса во время празднования Пасхи. Соответствующее циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) было опубликовано во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"В преддверии праздника Святой Пасхи <...> прошу вас, дорогие владыки, призвать настоятелей приходов и подворий, игуменов и игумений монастырей вверенных вам епархий к соблюдению общеизвестных мер профилактики и, в частности, к соблюдению масочного режима, в том числе при совершении исповеди", - говорится в документе.

Циркулярное письмо, отмечается в нем, было распространено в связи с поступившей на имя патриарха Кирилла просьбой руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой относительно сохранения в храмах противоэпидемических мер.

Пасха по использующемуся в РПЦ юлианскому календарю в 2021 году наступит 2 мая. Ранее источник в Московской патриархии сообщил журналистам, что церковь не считает необходимым ограничение доступа верующих в храмы во время ее празднования.