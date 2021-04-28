Мишустин: РФ делает все возможное для увеличения поставок вакцины от COVID-19 в Казахстан

КАЗАНЬ. 22 апреля. /ТАСС/. Россия делает все возможное для наращивания поставок вакцины от коронавируса в Казахстан, сказал премьер РФ Михаил Мишустин в ходе встречи в среду в Казани с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

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"Мы делаем все возможное для дополнительных поставок вакцины в Казахстан. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с пандемией и преодолеем ее экономические последствия", - сказал Мишустин.

Он также выразил удовлетворение тем, что две страны "совместно запустили производство вакцины "Спутник V" на карагандинском фармацевтическом заводе.

Премьер РФ выразил готовность обсудить с Маминым вопросы дальнейшего взаимодействия в борьбе с коронавирусом.