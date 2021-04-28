Глава Фонда ЖКХ призвал приучать детей к раздельному сбору мусора

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Идею раздельного сбора мусора нужно популяризировать на территории Российской Федерации, приучать к этой схеме россиян нужно уже с раннего возраста. Такое мнение высказал в среду генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" .

"Это надо впитывать с младенческого возраста. По-другому невозможно. Нужна большая, хорошая, продуманная рекламная кампания для всех возрастов. И начинать надо в первую очередь с наших детей", - сказал Цицин, отвечая на вопрос, почему идея раздельного сбора мусора буксует среди россиян.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, и только 50% будут отправляться на захоронение.

В Москве программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов стартовала с 2020 года. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов. Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами с маркировкой, соответствующей цвету баков.