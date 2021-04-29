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Пандемия COVID-19

"Известия": в России зафиксировали рост кибермошенничества в онлайн-продаже авиабилетов

По подсчетам Group-IB, в апреле выявили 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, всплеск произошел после объявления нерабочими днями с 4 по 7 мая
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Компания Group-IB зафиксировала рост кибермошенничества в сфере онлайн-сервиса по продаже авиабилетов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет этой компании.

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Согласно подсчетам, в апреле выявлено 50 фишинговых ресурсов по подбору авиабилетов, тогда как в марте ни одного. В компании отметили, что этот всплеск зафиксирован после объявления с 4 по 7 мая нерабочими днями.

"Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или представляют собой полностью самостоятельные страницы для подбора перелетов", - рассказали "Известиям" в Group IB.

"Когда посетитель фейкового сайта вводит данные карты (в том числе CVV-код) для оплаты авиабилетов, деньги направляются на счет злоумышленника", - пояснил принцип кибератак заместитель руководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев. Он также отметил, что пользователи мобильных устройств больше подвержены риску, поскольку в основном фишинговые сайты открываются на мобильных платформах.

В Банке России "Известиям" сообщили, что массовое увеличение числа фишинговых сайтов по продаже авиабилетов в апреле регулятором зафиксировано не было.

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