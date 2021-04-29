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Фонд кино потребовал взыскать 191 млн рублей со студии, снявшей "Вратаря галактики"

Исковое заявление пока не приняли к рассмотрению

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление Фонда кино к киностудии "Бонанза" и ее создателю Джахонгиру Файзиеву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Как следует из карточки дела, Фонд кино требует взыскать с киностудии 191 млн рублей. Исковое заявление поступило в суд 28 апреля, к рассмотрению еще не было принято.

В 2018 году Фонд кино сообщал о решении оказать поддержку киностудии "Бонанза" для реализации проекта "Вратарь галактики". Поддержка оказана на условиях стопроцентной возвратности в 2018 году и на безвозмездной основе в 2019 году.

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