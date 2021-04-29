Нарышкин: "Диктант Победы" позволит участникам осознать свое место в ленте истории

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" дает возможность ощутить сопричастность с участниками событий Великой Отечественной войны и осознать свое место в ленте истории. Об этом сказал журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Я не раз говорил, что "Диктант Победы" - это не экзамен и не тест, это возможность осознать свое место в системе исторических координат и ощутить свою сопричастность с одной из самых важных страниц отечественной истории", - сказал он на открытии акции.

Нарышкин отметил, что главной площадкой акции станет Музей Победы на Поклонной горе. "На сотнях площадок в нашей стране и за рубежом собрались самые разные люди, чтобы не только проверить свои знания о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войны, а главное - отдать дань памяти нашим отцам, дедам, прадедам - всему поколению победителей", - добавил он.

"Диктант Победы" стартует на 16 тыс. площадок в 80 странах. Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".