Рабочая группа оценила ущерб курортной отрасли Крыма от водной блокады Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа оценила ущерб санаторно-курортному и туристическому секторам Крыма от перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 586 млрд рублей. Еще в 819 млрд рублей оценивается ущерб, причиненный водной блокадой бюджетам российского региона разных уровней, сообщил в четверг ТАСС глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замруководителя рабочей группы Сергей Трофимов.

Рабочая группа ранее в среду подготовила обращение в СК и ФСБ РФ с просьбой возбудить уголовное дело за блокаду Крыма против 12 граждан Украины, в их числе два бывших президента этой страны.

"586 млрд рублей - это министерство курортов и туризма дало. Мы посчитали по всей отрасли [туризма], это все абсолютно субъекты, которые задействованы в санаторно-курортном и туристическом секторе", - сказал Трофимов.

Парламентарий добавил, что учтены не только потери туристической отрасли из-за прекращения потока туристов через территорию Украины. "Рабочую силу теряли, необходимость траты на преодоление последствий водной блокады, поскольку нужно было ставить емкости, а кто-то опреснители уже поставил себе. В этом плане все в комплексе мы высчитывали", - пояснил Трофимов.

В общей сумме ущерба республике от водной блокады, которая составляет 1,406 трлн рублей, помимо потерь туротрасли, учтен ущерб на сумму 819 млрд рублей, причиненный бюджетам, где учитывались несколько отраслей: коммунальное хозяйство - 420 млрд рублей, водное хозяйство - более 104 млрд рублей, сельское хозяйство и рыболовство - более 277 млрд рублей, воспроизводство минерально-сырьевой базы и лесное хозяйство - более 17 млрд. "Исходя из высказываний непосредственных организаторов водной, энергетической, продовольственной и транспорт блокад все вышеуказанные действия объединены единым умыслом", - считает Трофимов.

В рамках расследования уголовного дела, добавил он, каждая сумма подвергнется экономической экспертизе, чтобы подтвердить ущерб.

Блокады Крыма

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.