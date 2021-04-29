СМИ: карантинные ограничения во Франции снимут в четыре этапа с 3 мая по 30 июня

ПАРИЖ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Франции планируют отменять карантинные ограничения в стране в четыре этапа с 3 мая по 30 июня. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM.

"План отмены карантинных ограничений предусматривает четыре этапа с 3 мая по 30 июня", - отметил телеканал. По его сведениям, первый этап начнется 3 мая с отмены ограничений на поездки между регионами. "С 19 мая откроются кионотеатры, театры, музеи, - говорится в сообщении. - Комендантский час сохраняется, но его начало будет перенесено с 19:00 на 21:00".

Третий этап запланирован на 9 июня, будут разрешены собрания до 1 тыс. человек. "С 30 июня (4 этап - прим. ТАСС) могут проводиться мероприятия численностью более 1 тыс. человек, если они проходят не в помещениях", - добавил телеканал.