КС разъяснил правила оплаты отопления подъездов для владельцев индивидуальных котлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России разъяснил правила оплаты отопления подъездов и других мест общего пользования жильцами многоэтажек в случае, если их квартиры имеют индивидуальные отопительные приборы. Согласно постановлению КС, от оплаты освобождаются жители домов, где индивидуальное отопление есть в большинстве квартир, а места общего пользования не оборудованы батареями. Платить за тепло в подъездах и других общих помещениях, подключенных к централизованному теплоснабжению, обязательно всем.

КС также указал, что правительство РФ должно внести изменения в порядок расчета оплаты за отопление.

"Признать положения абзаца третьего пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов во взаимосвязи с формулой 3 приложения № 2 к данным Правилам не соответствующими конституции РФ", - говорится в постановлении.

Как указал суд, данные нормы не учитывают "фактическое участие этих лиц в опосредованном отоплении указанных помещений", то есть обязывают оплачивать отопление общественных помещений без батарей по общедомовому счетчику, в то время как подъезд обогревается за счет естественной теплоотдачи от квартир.

При этом суд отметил, что если большинство квартир в доме отапливаются централизованно, а в общих помещениях установлены батареи, то взимать плату с граждан, которые установили у себя в квартирах индивидуальные отопительные приборы законно. "Эти нормативные положения предполагают оплату коммунальной услуги по отоплению, предоставленной на общедомовые нужды, собственниками и пользователями всех помещений, которые расположены в многоквартирном доме, подключенном к централизованным сетям теплоснабжения и оборудованном коллективным прибором учета тепловой энергии, в том числе собственниками и пользователями жилых помещений, переведенных <…> на отопление с использованием индивидуальных источников тепловой энергии", - отмечается в документе.

История жалобы

Постановление КС вынесено по жалобе жительницы Ставропольского края Валентины Шестериковой. Она живет в многоквартирном доме, который подключен к центральному отоплению, однако жильцы большей части квартир в нем сделали себе индивидуальное отопление газовыми котлами.

В 2018 году Шестерикова и другие жильцы стали получать квитанции на оплату отопления мест общего пользования, хотя в них не было батарей. Женщина обратилась в суд общей юрисдикции с требованием освободить ее от оплаты отопления мест общего пользования, однако получила отказ. После этого женщина пожаловалась в КС, посчитав, что такой порядок расчетов оплаты коммунальной услуги противоречит конституции.

КС в постановлении также указал, что решение судов общей юрисдикции, несмотря на то, что КС поддержал заявительницу, не подлежит пересмотру, так как пересчитать платежи за уже поставленные услуги без поправок в порядок расчетов невозможно. Однако, как отмечается в документе, она имеет право получить компенсацию после того, как поправки будут внесены.