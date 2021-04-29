Россельхознадзор проведет исследование распространения COVID-19 у домашних животных в РФ

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Научно-исследовательские учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19, говорится в сообщении ведомства.

"Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объема информации о распространении COVID-19 в популяции животных в России. Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски", - говорится в сообщении.

Исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ"), ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") и ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (ФГБУ ЦНМВЛ).

Тестирование животных будет осуществляться разработанными ФГБУ "ВНИИЗЖ" и ФГБУ "ВГНКИ" высокоточными методами выявления генома коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, с использованием соответствующих тест-систем.

Россельхознадзор разместит условия тестирования на своем сайте.

На сегодняшний день случаи заражения животных COVID-19 официально зарегистрированы в 27 странах мира. Еженедельно ветеринарные службы различных государств отправляют во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) информацию о новых подтвержденных случаях заражения животных новой коронавирусной инфекцией. В апреле были зарегистрированы случаи заболевания норок в Испании и Латвии. В марте - заражения кошек и собак в Италии, Мексике, Аргентине и Эстонии. В феврале вирус был выявлен у домашних и пушных животных в Латвии, США и Греции.

По данным МЭБ, восприимчивость к вирусу проявляют хорьки, норки, кошки дикие и домашние, собаки и другие животные.