Организаторы хотят провести "Октоберфест" в 2021 году в Дубае

БЕРЛИН, 29 апреля. /ТАСС/. Пивной фестиваль "Октоберфест" планируется в 2021 году перенести из Мюнхена в Дубай из-за пандемии. Об этом сообщило в четверг издание Der Spiegel со ссылкой на организаторов народного праздника.

Как отметило издание, уже есть конкретные планы по организации мероприятия - фестиваль должен пройти рядом с портом Дубая на площади в 420 тыс. кв. м. По информации Der Spiegel, власти ОАЭ дали добро на его организацию. Пиво будет подаваться исключительно на территории проведения "Октоберфеста", его нельзя будет выносить за ее пределы. Кроме того, планируется, что нетрезвых гостей фестиваля по отелям будут развозить на специальных автобусах, с тем чтобы они не появлялись на улицах города.

Как пишет газета Bild, начало "Октоберфеста" в Дубае намечено на 7 октября, планируется построить более 30 палаток. Расходы по проведению оцениваются примерно в €50 млн. По информации газеты, о своем согласии принять участие в празднике в пустыне заявило большое число баварских пивоварен, а посетить его готовы, в частности, актер и политик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон, бывший футболист Лотар Маттеус.

Во вторник обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер выразил сомнение в проведении в текущем году знаменитого фестиваля пива, который традиционно проходит осенью на Терезиенвизе (Луг Терезы) в административном центре Баварии. По его словам, из-за распространения коронавируса "надежда слабеет от недели к неделе". В прошлом году фестиваль был отменен.

"Октоберфест" из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей баварской культуры, но и приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.