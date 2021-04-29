В Якутии режим повышенной готовности в связи с коронавирусом продлен до 31 мая

ЯКУТСК, 29 апреля. /ТАСС/. Меры по противодействию распространению коронавируса в Якутии продлили до 31 мая включительно, соответствующий указ подписал в четверг глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее меры продлевались до 30 апреля.

Также с 1 мая вступит в силу постановление правительства РФ, которым не будет осуществляться дистанционное оформление электронных больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше.

"В связи с этим всем работодателям рекомендуется перевести работников в возрасте старше 65 лет и работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, с 1 мая отменяется режим самоизоляции для работающих граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, которые при выходе на работу в очной форме должны соблюдать масочный режим.

Согласно указу, работодатели должны обеспечить за счет собственных средств лабораторное исследование на COVID-19 и допускать к работе жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания при отрицательном результате тестов. Также нельзя отправлять их в рабочие командировки, при работе они должны стараться избегать прямых контактов. Каждые 2-4 часа должна проводиться дезинфекция всех контактных поверхностей и использоваться бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

При этом для неработающих жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлен по 31 мая включительно. Срок приостановления на территории Якутии работы ночных клубов, караоке-залов и других аналогичных объектов, развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, продлен по 31 мая включительно.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперштаба, в республику всего поступило 114 412 доз вакцины от коронавируса. Первый компонент вакцины получили 106 576 человек, завершили курс вакцинации 62 524 человека. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 35 099 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 109 пациентов, умерли 600.