Болгария с 1 мая начнет принимать иностранных туристов

СОФИЯ, 29 апреля. /ТАСС/. Болгария начнет принимать у себя иностранных туристов, кроме граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств, соответствующее распоряжение подписал в четверг исполняющий обязанности главы Минздрава республики Костадин Ангелов.

"Лица, прибывающие на территорию Болгарии, независимо от гражданства и государства из которого они приехали, допускаются на территорию при наличии одного из следующих документов: документа о завершении вакцинации против COVID-19, через 14 дней после введения второй дозы вакцины; переболевшие коронавирусом с подтвержденным положительным тестом за период от 15 до 180 дня от даты проведения исследования; с ПЦР тестом, сделанным за 72 часа [до прибытия], или антигенным тестом, сделанным за 48 часов до прибытия", - говорится в распоряжении.

Ранее в МИД Болгарии сообщали ТАСС, что консульские службы будут готовы начать оформление виз российским туристам немедленно после распоряжения санитарных властей.

В Болгарии продолжается устойчивое снижение числа заразившихся коронавирусом, за последние сутки было выявлено 1 382 новых случая, на 468 меньше чем днем ранее. Общее число инфицированных в стране превысило 400 тыс. человек. За 24 часа умерли 96 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 16 278. На лечении в больницах находятся 7 168 пациентов, в том числе 697 в отделениях интенсивной терапии. В стране до конца мая продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации.