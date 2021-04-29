В Петербурге продлили действующие коронавирусные ограничительные меры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Действующие в Петербурге ограничительные меры, введенные ранее до 15 мая, продлены до 30 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщила в четверг пресс-служба Смольного.

"Ранее введенные по 15 мая ограничения продлеваются по 30 мая. Соответствующие изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что количество одновременно присутствующих зрителей на спортивных мероприятиях не должно превышать 75% наполняемости места проведения, но не больше 25 тысяч человек, если иное не предусмотрено Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В городе сохраняется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. Необходимо также согласовывать с комитетами по культуре, физической культуре и спорту или по промышленной политике, инновациям и торговле проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий с численностью посетителей более 75 человек. При торжественной регистрации брака могут присутствовать до 40 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 415 015 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 373 725 человек, умерли 13 181. За последние сутки в городе выявили 716 случаев заражения.