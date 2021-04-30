Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

В этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая. Как пандемия повлияла на формат празднования, будут ли прихожан ждать в храмах и доставят ли в Россию Благодатный огонь?
Можно ли в пасхальную ночь идти на службу в храм?
Год назад Пасха выпала на период строгого карантина, праздничные службы в Москве и Подмосковье проводили без прихожан в связи с требованиями санитарных властей. Во всех регионах, где был введен режим самоизоляции, пастыри настоятельно рекомендовали верующим оставаться дома и не посещать службы в соответствии с указанием патриарха.
В 2021 году таких строгих ограничений вводить не стали: желающие участвовать в пасхальном богослужении смогут прийти в храмы. При этом Русская православная церковь (РПЦ) призвала глав своих епархий к соблюдению мер предосторожности против распространения коронавируса во время празднования Пасхи. Прихожанам предписано находиться в храме в масках, в том числе и во время исповеди.
Будут ли в этом году доставлять в Россию Благодатный огонь из Иерусалима?
Да. 1 мая из Иерусалима в Москву Благодатный огонь доставит, как и в предыдущие годы, Фонд апостола Андрея Первозванного. При этом, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет.
Схождения Благодатного огня православные верующие ожидают накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо, тайну которого до сих пор не удалось раскрыть, происходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Внутри находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.
Смысл и традиции праздника
Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа после распятия. Это событие является центральным в священной истории, на нем основано все христианское учение. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой.
Пасхе предшествует Великий пост — самый строгий в году. Последняя неделя перед праздником называется Страстной. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Особенное значение в церковном календаре имеют четверг, пятница и суббота. Страстной, или Чистый, четверг, связан с воспоминаниями о Тайной вечере, во время которой Христос установил главное церковное таинство — Святое причастие. Поэтому в этот день верующие приходят в храм и причащаются. Кроме того, в этот день принято наводить порядок в доме, приступать к выпечке пасхальных куличей и крашению яиц.
В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа, литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом плащаницы (ткань с изображением лежащего в гробу Иисуса Христа). Затем священнослужители читают канон, известный как "Плач Богородицы". Страстная пятница — единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола. Предписан особенно строгий пост, вплоть до полного воздержания от пищи.
Суббота — последний день поста и одновременно канун Светлого воскресенья. Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа и Его сошествие в ад, откуда Он вывел души праведников. В православных храмах до начала пасхальной службы прихожане ждут Благодатного огня, который священнослужители доставляют из храма Гроба Господня в Иерусалиме. От него зажигают церковные свечи, многие верующие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.
Пасхальное торжественное богослужение начинается в ночь на Светлое воскресенье, обычно около 23:00, и длится несколько часов.Во время богослужений произносится пасхальное приветствие и ответ на него: "Христос воскресе! — Воистину воскресе!" Для совершения богослужений священнослужители облачаются в особые одежды. Основные цвета пасхальной службы — белый и красный: первый символизирует божественный свет, второй — любовь Бога к роду человеческому.
Что символизируют кулич, пасха и крашеные яйца?
Пасхальный кулич — это цилиндрической формы хлеб из сдобного теста. Он представляет собой домашний аналог артоса, или "просфоры всецелой". Артос — это символ того хлеба, который апостолы оставляли на столе во время трапезы для своего незримо присутствующего учителя.
Его пекут с изюмом, цукатами, сухофруктами, орехами, шоколадом. Освященный кулич во время пасхальной трапезы так же, как артос, символизирует для верующих присутствие рядом с ними Господа.
Пасха изготавливается из творога в форме усеченной пирамиды — по аналогии с гробом, в котором лежало тело Иисуса. Наверху пасхи должны быть буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос воскресе", на боковых сторонах — изображения креста, копья, цветов и прочего, символизирующих страдания и воскрешение Господа.
Обычай красить яйца был распространен у восточных славян еще до зарождения христианства и связан с весенними языческими культами. Христианская традиция вложила в это новый смысл: пасхальное яйцо — символ жизни, а красный цвет скорлупы — крови Христовой, пролитой ради спасения людей. Окрашенные в один цвет яйца ("крашенки") и расписанные узорами ("писанки") принято дарить родным и гостям.
Традицию освящать на Пасху яйца также связывают с притчей о святой Марии Магдалине. Придя в Рим, она преподнесла императору Тиберию простое куриное яйцо. На вопрос, что означает этот дар, Мария ответила, что он символизирует воскрешение Христа и возрождение человечества для вечной жизни. Император ответил, что поверит в воскрешение, только если белое яйцо станет красным. И тут же на глазах присутствующих оно изменило цвет.