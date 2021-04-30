Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

Пасха, или Светлое Христово Воскресение, — главный праздник христианской церкви, посвященный воскрешению Иисуса Христа после распятия. Это событие является центральным в священной истории, на нем основано все христианское учение. Сведения о нем содержатся во всех четырех Евангелиях — от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Пасха символизирует победу жизни над смертью, света над тьмой.

Пасхе предшествует Великий пост — самый строгий в году. Последняя неделя перед праздником называется Страстной. Каждый ее день посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Особенное значение в церковном календаре имеют четверг, пятница и суббота. Страстной, или Чистый, четверг, связан с воспоминаниями о Тайной вечере, во время которой Христос установил главное церковное таинство — Святое причастие. Поэтому в этот день верующие приходят в храм и причащаются. Кроме того, в этот день принято наводить порядок в доме, приступать к выпечке пасхальных куличей и крашению яиц.

В Страстную пятницу верующие вспоминают о распятии и мученической смерти Иисуса Христа, литургии не проводятся, вечером совершается служба с выносом плащаницы (ткань с изображением лежащего в гробу Иисуса Христа). Затем священнослужители читают канон, известный как "Плач Богородицы". Страстная пятница — единственный день в году, когда в церквях не звонят в колокола. Предписан особенно строгий пост, вплоть до полного воздержания от пищи.

Суббота — последний день поста и одновременно канун Светлого воскресенья. Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа и Его сошествие в ад, откуда Он вывел души праведников. В православных храмах до начала пасхальной службы прихожане ждут Благодатного огня, который священнослужители доставляют из храма Гроба Господня в Иерусалиме. От него зажигают церковные свечи, многие верующие уносят лампаду с огнем домой, где стараются поддерживать его в течение года.

Пасхальное торжественное богослужение начинается в ночь на Светлое воскресенье, обычно около 23:00, и длится несколько часов.

Во время богослужений произносится пасхальное приветствие и ответ на него: "Христос воскресе! — Воистину воскресе!" Для совершения богослужений священнослужители облачаются в особые одежды. Основные цвета пасхальной службы — белый и красный: первый символизирует божественный свет, второй — любовь Бога к роду человеческому.