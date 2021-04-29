На страны с низкими доходами приходится 0,3% прививок от коронавируса

ЖЕНЕВА, 29 апреля. /ТАСС/. Более 80% сделанных к настоящему моменту в мире прививок от коронавируса приходятся на страны с высокими и средними доходами населения, а на государства с низкими доходами - лишь 0,3%. Эти данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в четверг на организованной Евросоюзом международной встрече на тему доступа к лекарствам и медицинским средствам. Текст его выступления распространила женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Более 1 млрд доз [вакцины против коронавируса] введено в мире, однако 82% из них приходятся на страны с высокими и средними доходами, в то время как всего 0,3% - на государства с низкими доходами", - сказал он.

Как подчеркнул гендиректор, "неравный доступ к вакцинам представляет собой одну из важнейших проблем нынешней пандемии". Кризис вокруг COVID-19 "высветил срочную необходимость" формирования "более устойчивых систем здравоохранения", способных обеспечить наличие лекарств и медицинских технологий и равный доступ к ним.

В этой связи Гебрейесус обратил внимание на важное значение "транспарентных цен" на фармацевтическую продукцию. Усиление транспарентности в этой сфере - это ключевая стратегия для содействия конкуренции и расширения доступа к дженерикам, отметил он. "Пандемия показала, что здоровье - это не роскошь для немногих, а человеческое право, а также основа экономической и социальной стабильности", - констатировал глава ВОЗ. Он призвал мировое сообщество работать над формированием мира, в котором "все люди имели бы доступ ко всем лекарствам и медицинской продукции, в которой они нуждаются".