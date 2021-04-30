Власти Приморья договорились с Минобороны об открытии патриотических клубов "Авангард"

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья создадут в крупных городах региона военно-патриотические клубы "Авангард". Об этом губернатор края Олег Кожемяко рассказал в своем официальном Telegram-канале после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее министр заявлял, что создание во всех регионах России юнармейских круглогодичных центров "Авангард" даст дополнительный импульс работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Они станут местом проведения культурно-просветительских форумов, военно-спортивных игр, тематических смен, а также экспериментальной площадкой для новых педагогических методик и образовательных технологий.

"Провели рабочую встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Обсудили открытие в Приморье военно-патриотических клубов "Авангард", где молодежь нашего края сможет получить базовые навыки военной подготовки. Такие центры мы откроем в нескольких городах Приморья с населением более 100 тыс. человек, туда будут приезжать ребята из разных уголков региона. Центральный откроем во Владивостоке", - написал Кожемяко.

По его словам, предполагается, что пройти подготовку в клубах можно будет круглый год. Летом они могли бы работать как лагеря отдыха.

Во Владивостоке уже действует филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Он расположен на территории мемориального комплекса "Ворошиловская батарея" на острове Русский.

Аббревиатура "АВАНГАРД" расшифровывается как "Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность - России Дозор".