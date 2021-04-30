Адвокаты опубликовали открытое письмо с требованием освободить Ивана Павлова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ряд адвокатов опубликовал открытое письмо с требованием освободить задержанного коллегу Ивана Павлова и прекратить его уголовное преследование. Это следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС.

"Мы, коллеги Ивана, не имеем никаких сомнений в том, что его задержание связано с профессиональной деятельностью: Иван работает по очень сложным и громким делам, которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ, таким как дело менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько. В настоящий момент Павлов представляет интересы ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом - прим. ТАСС)", - сказано в письме.

В письме отмечается, что Павлов исполняет свой адвокатский долг на высоком профессиональном уровне, его деятельность как адвоката всегда находится строго в рамках закона. "Задержание Ивана Павлова и обыски у него и его семьи проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Обыски и задержания по такой статье не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования. Мы требуем прекратить его незаконное уголовное преследование", - подчеркивается в документе.

Письмо подписали адвокаты Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, Анастасия Саморукова, Илья Новиков, Константин Ривикин, Вера Гончарова и ряд других его коллег.

О задержании адвоката в пятницу утром сообщили ТАСС в пресс-службе "Команды 29". Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве. Как сообщил зампредседателя комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Чангли, они окажут необходимую помощь Павлову. "Адвокатская палата Санкт-Петербурга окажет максимально возможную помощь Ивану Павлову. Дело на особом контроле у руководства палаты. В местах проведения обысков присутствуют полномочные представители палаты", - написал он в Facebook. В свою очередь президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко заявил ТАСС о том, что задержание Павлова воспринимается настороженно и негативно. "Задержание адвоката, тем более если это связано с его профессиональной деятельностью, в нашем сообществе воспринимается негативно и настороженно. Конкретные обстоятельства этого дела еще не известны", - сказал Пилипенко.