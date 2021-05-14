Онищенко: массовая вакцинация в трех регионах поможет нормализовать ситуацию в стране

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Массовая вакцинация жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, то есть регионов - лидеров по заболеваемости коронавирусом, поможет нормализовать ситуацию в стране в целом. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, основная доля заболевших в РФ приходится на четыре региона - Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Нижегородскую области. "Сегодня наша с вами задача - имея уже средства специфической профилактики, вакцинировать москвичей, петербуржцев и Московскую область, и, в принципе, у нас ситуация может быть более-менее нормализована", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

При этом жителям других регионов тоже нужно вакцинироваться "в плановом режиме", добавил Онищенко.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 731, до 4 805 288, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 662 против 3 215 днем ранее, до 1 092 811.

Число выявленных в Москве в апреле случаев заражения коронавирусом более чем на треть превысило показатели марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. С 1 по 30 апреля штаб сообщил о 66 071 новом случае заражения в столице против 48 264 с 1 по 31 марта (рост на 36,9%). Количество заболевших за месяц оказалось максимальным с января. При этом в России в целом заболеваемость снижается: если в марте штаб сообщал о 299 016 заразившихся, то в апреле - о 260 193 (снижение на 13%).