Кремль в курсе из сообщений СМИ о задержании адвоката Павлова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Кремль не следит за ситуацией вокруг задержания адвоката Ивана Павлова, знает об этом только из сообщений СМИ. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим [за этой историей], потому что не обладаем информацией: мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, что вменяется этому адвокату", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что это не прерогатива администрации президента.

В пятницу утром Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве. По информации его коллеги Евгения Смирнова, обыск также проводится в Санкт-Петербурге в квартире IT-специалиста "Команды 29" Игоря Дорфмана. Как считают в пресс-службе организации, обыски и задержание связаны с делом о разглашении данных предварительного расследования.

Иван Павлов защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, Ивана Сафронова, ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.