Опрос: поколение Z планирует жениться после 25 лет

МОСКВА, 30 апреля./ТАСС/. Большая часть респондентов из поколения Z планирует состоять в браке к 27 годам. Об этом следует из исследования, которое провели "ВКонтакте" и ВШЭ.

"Средний возраст, в котором неженатые респонденты планируют обзавестись семьей, составляет 25 лет. Большая их часть (77,7%) планирует состоять в браке к 27 годам", - следует из исследования.

Отмечается, что особенности взросления поколения Z исследовали по четырем индикаторам: наличию постоянного заработка, переезду от родителей, свободе от их мнения при принятии важных решений и наличию постоянного партнера.

По данным исследования, средний возраст опрашиваемых - 19 лет, большинство (56,9%) живут с родителями. Тех, кто ведет самостоятельную жизнь с партнером или супругом - 18,2%. Добавляется, что те, кто живет в родительском доме больше зависят от мнения старших: 63,1% таких респондентов прислушиваются к советам родителей, однако среди тех, кто живет с партнером, их меньше - 53,7%. Из тех, кто живет один, 57,4% обращаются за помощью в принятии решений к старшему поколению.

Также финансово независимые зумеры чаще имеют профиль "ВКонтакте" и в Facebook, при этом пользователи Facebook реже обращаются к родителям за помощью в принятии сложных решений. Постоянный доход имеют 31,8% опрошенных.

Исследование проводилось среди мужчин и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Всего в исследовании принял участие 10 751 человек. Каждый из респондентов отвечал на вопросы из нескольких тематических блоков.