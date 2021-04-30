В Ингушетии объекты туризма пройдут сертификацию соответствия стандарту "халяль"

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Объекты индустрии туризма в Ингушетии в 2021 году пройдут сертификацию соответствия стандарту "халяль". Об этом сообщил премьер региона Владимир Сластенин во время отчета о работе правительства республики за 2020 год.

"В планах на 2021 год реализация Концепции развития туризма в Республике Ингушетия, выделение площадок на туристических маршрутах для малого и среднего предпринимательства, создание объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях, халяль-сертификация объектов индустрии туризма", - сказал Сластенин.

По его словам, также власти региона намерены провести работу для выделения финансирования на развитие единственного республиканского курорта "Армхи".

"И, конечно, работа в федеральных органах власти в целях привлечения средств федерального бюджета на создание современной туристической инфраструктуры на территории курорта "Армхи", - добавил премьер республики.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.