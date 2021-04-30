В Кабардино-Балкарии 13 мая будет нерабочим днем

НАЛЬЧИК, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков объявил 13 мая выходным нерабочим днем в регионе в связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году приходится на 13-15 мая. Соответствующий указ опубликован на его сайте в пятницу.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", в связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Ураза-байрам постановляю объявить 13 мая 2021 года в КБР нерабочим праздничным днем", - сказано в документе.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за Рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. В 2021 году Рамадан начался 13 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.