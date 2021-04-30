Собянин сообщил о запуске проекта "Слово солдата Победы"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сайт проекта "Слово солдата Победы" запустят в пятницу. Ресурс будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотя время неумолимо, среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому "молодому" из которых уже больше 90 лет. В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", - написал Собянин.

Он уточнил, что сайт проекта начнет работать в пятницу и будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. Много воды утекло с тех пор, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы", - отметил мэр.