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День Победы - 2021

Собянин сообщил о запуске проекта "Слово солдата Победы"

В рамках акции видео и фото ветеранов войны опубликуют на одноименном сайте

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сайт проекта "Слово солдата Победы" запустят в пятницу. Ресурс будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы, сообщил в пятницу в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотя время неумолимо, среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому "молодому" из которых уже больше 90 лет. В рамках проекта "Слово солдата Победы" мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", - написал Собянин.

Он уточнил, что сайт проекта начнет работать в пятницу и будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы.

"76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла. Много воды утекло с тех пор, и сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы", - отметил мэр.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияДень Победы - 2021
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