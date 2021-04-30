В Ингушетии объявили три выходных дня в связи с празднованием Ураза-байрам

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ, в соответствии с которым 12,13 и 14 мая являются нерабочими днями в регионе в связи с празднованием Ураза-байрам, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Объявить 12, 13 и 14 мая 2021 года нерабочими (праздничными) днями в Ингушетии в связи с празднованием Ид аль-Фитр (Ураза-байрам)", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой.

Как сообщается, в указе Калиматов призвал жителей региона соблюдать ограничения, действующие в республике в связи с пандемией коронавируса, а также рекомендовал МВД по региону принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

"Правительству республики поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, газа, воды, функционирование средств связи, обратив особое внимание на объекты здравоохранения и социальной сферы", - говорится в сообщении.