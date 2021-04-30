Масочный режим продлен в Еврейской автономной области до 27 мая

ТАСС, 30 апреля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили действие масочного режима в регионе до 27 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Так, согласно документу, вносятся изменения в постановление губернатора региона Ростислава Гольдштейна "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области". Теперь жители региона обязаны "использовать маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах (за исключением улиц), в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах" по 27 мая включительно. Ранее масочный режим действовал по 17 мая.

Кроме того, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет продлена до 27 мая.

Постановлением разрешено проведение театрально-зрелищных, досуговых, культурно-просветительских и других массовых мероприятий, связанных с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, с учетом соблюдения мер по недопущению распространения коронавируса.

С начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 4 469 жителей. Из них выздоровели 4286, умерли 130 граждан.