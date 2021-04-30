Всероссийский съезд учителей математики пройдет в центре "Сириус" в августе

СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Всероссийский съезд учителей математики пройдет в образовательном центре "Сириус" на федеральной территории Сириус с 15 по 18 августа. Педагогам расскажут, как сделать современное и качественное образование доступным, также участники обсудят перспективы школьного математического образования в стране, сообщили ТАСС в пресс-службе "Сириуса" в пятницу.

"Мероприятие пройдет с 15 по 18 августа в образовательном центре "Сириус". К участию приглашаются учителя математики общеобразовательных школ, специалисты по педагогике и методике преподавания предмета, дополнительному образованию, представители вузов, работающие со школьниками и учителями, представители органов управления в сфере образования, научные сотрудники, а также учителя информатики, физики и других дисциплин естественно-научного цикла", - сообщили в пресс-службе.

В ходе съезда участники обсудят состояние и перспективы школьного математического образования в России, а также его связь с технологиями искусственного интеллекта и с научно-технологическими приоритетами страны. Запланированы доклады, секции, они будут посвящены как обновлению образовательных программ ЕГЭ и ОГЭ, так и дистанционному обучению. Также педагоги из регионов узнают, как сделать качественное образование доступным, как бороться с неуспеваемостью и развивать таланты школьников, в том числе вне школы и через математические соревнования.

"Сириус" объединяет опыт ведущих профессиональных и образовательных школ страны, методистов, тренеров международных и всероссийских предметных олимпиад. Успешные практики мы передаем в региональные центры по нашей модели, которые создаются во всех субъектах, - сейчас их почти 60", - сказала руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам директора лицея "Вторая школа" Михаила Случа, в ходе съезда педагоги смогут не только пообщаться между собой, но и обменяться опытом, из которого вырастают реальные проекты, в том числе межрегиональные.

Организаторами съезда выступают фонд "Талант и успех", межрегиональная ассоциация учителей математики, ассоциация школ-партнеров центра "Сириус" при поддержке Минпросвещения России, МГУ и Московского центра непрерывного математического образования.

Об образовательном центре

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.