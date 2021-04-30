Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" покажет видео о режиссерах-фронтовиках

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" покажут в эфире видеоролики об артистах и режиссерах - участниках Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

"Редакция телеканала впервые совместно с движением "Бессмертный полк России" собрала информацию о подвигах и наградах героев и подготовила к праздничному эфиру короткие видеосюжеты с фотографиями фронтовиков и описанием их боевого пути. На сайте проекта опубликованы снимки, сделанные во время войны, архивные документы, наградные листы, фото из мирной жизни, цитаты о войне, интервью с родственниками кинематографистов-фронтовиков", - сказали в пресс-службе.

Акция, получившая название "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", представит истории таких актеров и режиссеров советского кино как Владимир Басов, Сергей Бондарчук, Евгений Буренков, Юрий Никулин, Юрий Озеров, Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш. Авторы проекта рассказали о каждом герое непростую историю. Например, о том, как Алексей Смирнов неоднократно ходил в разведку и лично брал в плен немецких солдат, о побеге Иннокентия Смоктуновского из плена и об отказе Владимира Этуша от брони и решении уйти на фронт.

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров подчеркнул, что те режиссеры, что создавали военное кино, сами являясь фронтовиками, вкладывали в свои картины личный опыт, о чем важно знать современному зрителю. "Очень хорошо, что у нас много достойных военных картин, их, безусловно, нужно показывать, и я очень рад, что телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" уделяет данным лентам особое внимание. Мы много говорим о воспитании молодежи, думаю, что военные картины способствуют такому воспитанию в первую очередь", - цитируют его в пресс-службе.

Директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев отметил, что авторы проекта продолжат собирать материалы обо всех, кто внес свой вклад в защиту отечественной культуры. "Мы хотим собрать на нашем сайте все эти истории. А потому, первые 10 имен - лишь самое начало проекта "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", - сказал он.

Акция "Бессмертный полк" в 2021 году пройдет в формате онлайн. Организаторы рассчитывают провести очное шествие 24 июня, если будет позволять эпидемиологическая ситуация.