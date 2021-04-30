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Пандемия COVID-19

В Аргентине завершили вакцинацию сотрудников российских загранучреждений "Спутником V"

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов привился, как и другие сотрудники дипмиссии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апреля. /ТАСС/. Все сотрудники российских загранучреждений в Аргентине, которые хотели вакцинироваться от коронавируса, смогли привиться препаратом "Спутник V". Об этом говорится в распространенном в пятницу посольством РФ в Буэнос-Айресе сообщении для прессы.

"Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил о завершении процесса вакцинации препаратом "Спутник V" сотрудников российских загранучреждений в этой латиноамериканской стране, а также членов их семей", - отмечается в нем.

Как сообщало ранее посольство, Феоктистов привился, как и другие сотрудники дипмиссии. Дозы вакцины были получены от Российского фонда прямых инвестиций и не относятся к партиям, предназначенным непосредственно для Аргентины. По словам Феоктистова, отправка этих доз в посольство "также позволила оказать содействие ряду загранучреждений в регионе в получении российского препарата".

Теги
АргентинаРоссияПандемия COVID-19
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