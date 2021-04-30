Глава EMA сделала прививку от коронавируса

ГААГА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сделала прививку от коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter организации.

"Исполнительный директор Эмер Кук сегодня получила дозу вакцины от COVID-19", - отметили в агентстве.

О том, какой именно вакциной привилась Кук, в EMA не сообщили.

"Ускоряя разработку и одобрение безопасных и эффективных методов лечения и вакцин, EMA вносит свой вклад в глобальные усилия по спасению жизней во время пандемии", - добавили в организации.

В ЕС на данный момент одобрены четыре вакцины: разработка BioNTech - Pfizer, препарат от Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, а также препарат фирмы Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В Евросоюзе заявляют, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля, несмотря на проблемы с получением препаратов от нескольких производителей.