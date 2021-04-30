Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к проекту RT о Второй мировой войне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к странице проекта RT Redfish, посвященного Второй мировой войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в ТАСС.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today", - сказано в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что Facebook ограничил доступ к аккаунту просветительского проекта Redfish российского телеканала Russia Today после публикации материалов, посвященных важным событиям Второй мировой войны.

Согласно российскому законодательству, нарушение влечет штраф до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.