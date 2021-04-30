Володин пообещал пожилой жительнице Саратова, что чиновники в России престанут воровать

САРАТОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на слова пожилой женщины, которую он встретил во время рабочей поездки в Саратов, о воровстве среди чиновников, пообещал, что это "закончится". Видео встречи опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов" в пятницу.

"Воруют, воруют, и ничего. Вот сейчас этого в Пензе, да, при обыске - 500 млн. Там что, все были кругом глухонемые? Так у меня вопрос: это когда-нибудь закончится?" - обратилась пожилая женщина к политику.

"Закончится. От нас все зависит", - ответил ей Володин.

В беседе со спикером Госдумы женщина сказала, что она не боится критиковать власть, но другие не могут этого делать, боясь увольнения. "Кого уволили? У нас что-что, а говорить", - ответил Володин.

Пожилая женщина заметила, что рада, что встретила политика, и попросила его "убавить вранье". "И всем скажи, люди все видят", - попросила она. "Вы сказали мне - сказали, я вас услышал", - отметил политик.