Стройку в парке Фороса, возмутившую жителей, остановили до осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Строительство детского лагеря на территории парка крымского поселка Форос, где жители возмутились из-за вырубки деревьев, будет остановлено до осени. Об этом в пятницу сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня по моему поручению глава администрации Ялты Янина Петровна Павленко провела совещание с представителями застройщика, который ведет работу в Форосском парке. Отработаны проблемные вопросы, принят ряд важных решений. Стройка останавливается до осени", - написал Аксенов.

Глава Крыма пояснил, что "с 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты". "Также до 1 июня застройщик огораживает каждый из объектов капитального строительства, остальные заборы подлежат демонтажу. Кроме того - благоустраивает территорию парка", - добавил Аксенов.

Также Аксенов сообщил о результатах работы по выяснению причин нарушений дренажной системы. "Уже готов протокол комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ялты. В соответствии с этим протоколом застройщик ликвидирует все нарушения. Срок тот же - до 1 июня этого года", - сообщил Аксенов..

Летом после наведения порядка форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов, отметил глава Крыма.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. После этого глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и заявил, что власти Крыма не выявили нарушений при строительстве комплекса. Планируется, что здесь появится детско-молодежный оздоровительный комплекс из шести объектов.