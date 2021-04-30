Рождаемость в России в марте выросла на 15,5%

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рождаемость в России в марте 2021 года выросла на 15,5% к аналогичному периоду 2020 года и на 25,5% к февралю 2021 года. Об этом говорится в данных Росстата, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

"Рождаемость выросла к марту 2020 года на 15,5% и к февралю 2021 года на 25,5%", - говорится в опубликованных данных.

Так, за март 2021 года в России родились 128,2 тыс. человек, за март прошлого года - 102,1 тыс.

В целом за три месяца 2021 года родились 337 тыс. человек, за аналогичный период 2020 года - 338,3 тыс.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с рождаемостью в стране неоднозначна: сейчас в репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в 90-е, когда коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в годы Великой Отечественной войны. Число женщин в возрасте от 20 до 29 лет сейчас составляет 7,5 млн человек, причем эта возрастная категория сократилась с 2010 года на 37,5%. Именно это сокращение численности женщин репродуктивного возраста приводит к снижению рождаемости сегодня, отмечала Голикова. Тем не менее, темпы снижения рождаемости в России в 2020 году существенно замедлились: если в 2019 году рождаемость снизилась на 8%, то в 2020 году - на 3%.