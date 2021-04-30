Адвокат Павлов призвал коллег защищать право на профессиональную деятельность

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов, которому Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, поблагодарил своих коллег-адвокатов за поддержку и призвал адвокатское сообщество объединиться в отстаивании прав всей корпорации на осуществление защиты. Об этом Павлов заявил журналистам после окончания заседания.

"Я благодарю всех коллег-адвокатов, пришедших сюда, я очень ценю эту поддержку. Считаю, что это дело направлено против осуществления мной своих профессиональных обязанностей по защите обвиняемых и призываю адвокатское сообщество объединиться, чтобы защитить это право", - сказал Павлов.

Он пояснил, что суд наложил на него ряд ограничений по использованию мобильной связи и интернета, но не запретил непосредственное общение с прессой. "Пользоваться интернетом мне тоже нельзя. Это лишает меня возможность искать информацию в открытых источниках. Это неприкрытое ограничение профессиональной деятельности адвоката", - отметил Павлов. Адвокат сообщил, что обжалует решение суда в апелляционной инстанции.

Басманный суд в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.

Павлов был задержан в пятницу после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. По его словам, ему вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину не признает.

Палов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, он является адвокатом осужденной за шпионаж бывшего топ- менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, умершего накануне после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.