В МЧС рассказали, где можно жарить шашлыки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Полного запрета на приготовление шашлыков и разведение костров на приусадебных и дачных участках нет, но для мест использования открытого огня предусмотрено несколько требований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С этого года в России действуют новые требования пожарной безопасности. Они не устанавливают полного запрета на использование открытого огня и разведение костров на территориях частных домовладений и садовых земельных участков. Правилами установлен ряд условий и требований по оборудованию специально отведенных для этого мест", - сказали в МЧС.

Всего таких требований четыре. Так, место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована не менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре либо это должна быть площадка с прочно установленной на ней негорючей металлической емкостью - бочка, бак, мангал. "При разведении костров для приготовления пищи на мангалах и жаровнях расстояние от них до ближайшего строения может составлять 5 м, а радиус зоны очистки от горючих материалов вокруг мангала - до 2 м", - пояснили в ведомстве.

В других же случаях место для использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего строения, 100 м - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев, 30 м - от лиственного леса. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. Человек, использующий открытый огонь, должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Что касается сжигания мусора, которое практикуют во время уборки территории многие дачники, то для этого должна использоваться емкость с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть ее сверху.

Если в регионе введен особый противопожарный режим, то жарить шашлыки на природе запрещено, устанавливается полный запрет на разведение костров на землях всех категорий. На период действия такого режима региональные власти могут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе запрет на посещение лесов. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня для граждан составляет до 5 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима его размер увеличивается.