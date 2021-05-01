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В аэропорту Сочи из-за ночной задержки рейсов ожидают вылета более 2 тыс. человек

Всего в ночь на 1 мая в город не смог прибыть 21 рейс из-за низкой облачности в районе аэропорта

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Расписание вылета рейсов в международном аэропорту Сочи изменилось из-за задержки прибытия самолетов этой ночью из-за низкой облачности в районе аэропорта. Сейчас в терминале вылета ожидают более 2 тыс. человек, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе аэропорта.

В пункт назначения в ночь на субботу не смог прибыть 21 рейс. Низкая облачность с 21:00 мск не позволяла экипажам самолетов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. Часть самолетов находятся в пунктах вылета.

"Видимость в районе аэродрома улучшилась. По данным на 09:00 мск, аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса. В терминале аэропорта в настоящее время ожидают вылета более 2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе аэропорта.

После 09:00 ожидается прибытие еще около 2 тыс. пассажиров. С пассажирами работают представители авиакомпаний. В связи с изменениями в расписании аэропорт рекомендует уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн-табло и в авиакомпаниях, добавили в пресс-службе аэропорта.

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