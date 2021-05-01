Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился с 0,96 до 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Показатель превысил единицу также в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (1,11), Подмосковье (1,06) и Санкт-Петербург (1,03).

В Красноярском крае коэффициент впервые с 14 апреля вырос до 1, в Ростовской и Свердловской областях он составил 0,98, в Иркутской области - 0,97, в Воронежской и Нижегородской - 0,94, в Архангельской - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.