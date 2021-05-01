В России выявили 9 270 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 270, до 4 814 558. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 737 случаев заражения (максимум с 27 марта), в Московской области - 649, в Ростовской - 228, в Нижегородской - 166, в Самарской - 160.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 208, до 1 096 019.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,29%. Днем ранее было выявлено 2 662 случая.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 267 455.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 637. Всего уже выздоровели 4 436 583 человека.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 978 пациентов в Санкт-Петербурге, 545 - в Московской области, 218 - в Псковской области, 204 - в Ростовской области, 183 - в Нижегородской области.

В Москве выписали 1 929 пациентов за сутки, за все время выздоровели 993 348. В настоящее время в столице продолжают лечение 84 297 человек.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 против 397 днем ранее, до 110 520.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,3%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 34 летальных случая в Санкт-Петербурге, 23 - в Ростовской области, 22 - в Московской области, 15 - в Самарской области, по 12 - в Краснодарском крае, а также в Нижегородской и Свердловской областях.

За сутки в Москве зарегистрировали 59 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 18 374.