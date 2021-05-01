Все туробъекты Сочи получили паспорта безопасности

СОЧИ, 1 мая. /ТАСС/. Туристические объекты города-курорта Сочи, где с 1 мая открылся турсезон, получили сертификаты и паспорта безопасности, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в эфире "России-24" в субботу.

"Сегодня мы открываем 14 пляжей, они готовы. Все кафе, все рестораны, все гостиницы уже сдали свои объекты, получили сертификат, получили паспорта безопасности. И сегодня мы говорим спокойно, что в городе безопасно", - сказал Копайгородский.

За период с мая по сентябрь курорт намерен принять более 4 млн туристов. Ранее сообщалось, что отели и гостиницы курортов Краснодарского края начиная с майских праздников забронированы практически на 100%. 33 пляжа, расположенные во всех районах Сочи, получили экологические знаки "Голубой флаг", что говорит о чистоте берега и воды и безопасности. Флаги прибудут в Сочи в середине мая. На территории города обновили уличную мебель, фонарные столбы, малые архитектурные формы.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В 2021 году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов - при благоприятной эпидемиологической обстановке.