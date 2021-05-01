В Санкт-Петербурге открылся сезон фонтанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Сезон фонтанов открылся в субботу в Санкт-Петербурге, городской Водоканал запустил фонтаны у Зимнего дворца, в Александровском саду, у Казанского собора. Об этом сообщается на странице организации "ВКонтакте".

"В Петербурге проснулись фонтаны! Для нас это начало нового сезона, запуск обновленных фонтанов, реставрация и ремонт. В этом сезоне мы приготовили для вас увлекательный квест по городским фонтанам, маршрут по интереснейшим пригородным фонтанам, фотоконкурс с возможностью стать участником настоящей выставки", - говорится в сообщении.

По данным Водоканала, всего фонтаны заработали по 50-и адресам. В их числе фонтаны в сквере у Зимнего дворца и у Казанского собора, в Александровском саду Санкт-Петербурга, а также городах Ломоносов, Павловск, Сестрорецк, Зеленогорск и Кронштадт, которые входят в состав северной столицы.