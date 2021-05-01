Первый рейс двухэтажного поезда "Таврия" прибыл из Москвы в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Первый рейс двухэтажного поезда "Таврия" по маршруту, соединяющему Москву и Санкт-Петербург, прибыл в субботу на Московский вокзал, сообщила журналистам заместитель начальника обособленного подразделения АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" в Санкт-Петербурге Маргарита Краснощекова.

"В преддверие отпусков, совместно с комитетом по развитию туризма, компанией "Гранд Сервис Экспресс" был запущен совместный проект. Мы запустили этот поезд, который связывает самое популярное направление - Москва - Санкт-Петербург", - сказала Краснощекова.

По словам председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева, прибытие поезда стал одним из событий в рамках информационной кампании "Два города - миллион впечатлений". Она предполагает взаимное привлечение российских, а затем и зарубежных гостей, а также продвижение туристических продуктов двух столиц.

Поезд "Таврия" №152 также отправится из Москвы 8 мая в 02:30 и прибудет в Санкт-Петербург в 12:40. Из Санкт-Петербурга - 3 и 10 мая в 01:45 и прибудет в Москву в 11:47. На борту первого поезда 458 мест. Билеты на первый рейс, по словам Краснощековой, были распроданы полностью. Предстоящие рейсы также пользуются повышенным спросом.

Маршрут поезда из Москвы пролегает с остановками по станциям Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Малая Вишера, из Санкт-Петербурга - Бологое и Тверь. Как отметила Краснощекова, если будет потребность со стороны пассажиров, то поезда продолжат курсировать и позже.