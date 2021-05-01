Между Сочи и Анапой впервые открылось авиасообщение

КРАСНОДАР, 1 мая. /ТАСС/. Прямое авиасообщение впервые открылось между крупными курортными центрами Краснодарского края - городами Сочи и Анапа. Первый самолет авиакомпании Utair вылетел из международного аэропорта Сочи днем 1 мая, следует из данных табло авиаузла.

Сочи и Анапа являются одними из самых крупнейших туристических центров на черноморском побережье в России. Ранее отдыхающим, которые во время отпуска хотели посетить оба курорта, приходилось передвигаться между городами на автомобиле или поезде, при этом время в пути составляло не менее семи часов, а автомобильная дорога проходила через горные серпантины.

Согласно данным табло, самолет Atr-72 вылетел из аэропорта Сочи в 13:07, время в пути составит около 55 минут. Также, согласно данным табло аэропорта Анапа, самолет в обратном направлении должен вылететь в субботу во второй половине дня. В пресс-службе компании "Аэродинамика", которая является управляющей компанией аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара, добавили, что из Сочи в Анапу вылетел 61 пассажир.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель также добавил, что запуск прямого авиасообщения позволит туристам быть более мобильными и свободными при составлении плана отдыха. "Возможность посетить сразу несколько городов за один приезд в Краснодарский край - это, безусловно, дополнительное преимущество наших курортов", - сказал ТАСС Руппель.

Ранее сообщалось, что с 1 июня полеты по этому направлению будут выполняться ежедневно. Об открытии нового маршрута внутри региона договорились губернатор Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов в начале апреля.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В 2021 году, по прогнозам, регион может принять до 18 млн туристов - при благоприятной эпидемиологической обстановке.